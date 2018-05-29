Ботулізм атакує Київ: стало відомо про нову смерть

У Києві жінка, яка померла від ботулізму, раніше вживала в'ялену рибу.

Смерть наступила 28 травня в Олександрівській клінічній лікарні, розповіла в коментарі "УНН" радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

Новини У Києві зафіксували випадок ботулізму

"У неї була агресивна, дуже швидкоплинна форма. Буквально з ранку їй стало погано - з'явилися симптоми - і її вже не вдалося врятувати", - розповіла Вишневська.

За її словами, жінка не купувала заражену рибу в магазині - вона була виловлена ​​в річці і приготовлена ​​самостійно.

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на те, що за останній рік від ботулізму в Україні померли 10 осіб, держава досі не закупила сироватку від цієї хвороби.