"Помаранчевий" карантин у Києві може тривати до березня, – Рубан

За найбільш оптимістичним прогнозом, Київ лишатиметься в "помаранчевій" карантинній зоні щонайменше до березня 2021 року.

Про це повідомив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан, передає "РБК-Україна". За його словами, нині у місті спостерігається стабільна ситуація із COVID-19.

"Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований із 1 вересня, вже пройшли інкубаційний період", – зазначив він.

Водночас Рубан наголосив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

"Наступного тижня ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, що Київ із понеділка, 14 вересня, потрапив до "помаранчевої" зони адаптивного карантину через реєстрацію за останні сім днів більш ніж сотні випадків коронавірусу на 100 тисяч населення за добу.

Що заборонено в Києві з 14 вересня:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру;

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймання нових змін у дитячі табори;

діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

Нагадаємо, що за минулу добу, 22 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 307 осіб. У Київській області зафіксували 128 нових заражених. Усього в столиці інфіковано вже 20 335 осіб, в області – 8148 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні зайнято понад половину наявних ліжок для хворих коронавірусною інфекцією. За його словами, через це ситуація з пандемією в країні є напруженою.