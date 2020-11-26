З'явилося відео затримання українського фотографа, підозрюваного в розбещенні малолітніх

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив відео затримання відомого в Україні фотографа, якого підозрюють в розбещенні неповнолітніх і малолітніх в Києві та Київській області.

На своїй сторінці в Facebook він подякував оперативникам управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми та слідчим поліції Київщини за те, що зібрали докази для притягнення до відповідальності фотографа.

"Для нас злочини стосовно дітей мають особливий статус, тому зробимо все необхідне і можливе, щоб таких "покидьків" викорінити з нашого суспільства!" – написав Нєбитов.

Facebook Нєбитова Поліція прийшла до Ктиторчуку в студію

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські Київщини викрили 56-річного чоловіка, який підозрюється в розбещенні неповнолітніх дівчаток.