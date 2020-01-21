"Поліція підняла хайп": з'явилися подробиці закриття підпільного дитсадка в Києві

Київська поліція змінить кваліфікацію кримінальної статті, за якою почали кримінальне провадження за фактом підпільного дитсадка в столиці.

Як пише ZN.UA з посиланням на джерела, правоохоронці за результатами розслідування складуть адміністративний штраф.

Зазначимо, що 17 січня поліція прибула на анонімний виклик у Подільський район Києва, де на вулиці Достоєвського виявили дитячий садок, що функціонував незаконно. На місці події вони побачили 11 малолітніх дітей. Чоловік, який був поруч, одразу завів дітей у будинок і від спілкування відмовився. Також у приміщенні було знайдено ще двох жінок.

"Всередині ми встановили, що перебування дітей в цьому приміщенні є для них небезпечним – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність нормам харчування. Малолітні були передані батькам, яких ми викликали на місце для з'ясування обставин. Надалі працівники сектору ювенальної превенції перевірять зазначені сім'ї з метою встановити причини, які штовхають їх залишати своїх дітей у неналежних умовах", – повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Діти в дитсадку

Будівля незаконного садка

Ця новина на Facebook столичної поліції викликала шквал обговорень – понад 2,6 тисячі коментарів, майже дві тисячі лайків і приблизно тисячя поширень.

"Не знаю, навіщо навколо цієї історії правоохоронці здійняли такий хайп. Є значно серйозніші випадки. Я читала відгуки батьків, які відводили дітей в цій дитсадок. Вони писали, що ніяких претензій до їхнього утримання в них не було, вони всім задоволені", – пояснила глава правління "Української мережі за права дитини" Дарина Касьянова.

Усередині дитсадка

Мийні та інші хімзасоби

За її словами, батьки самі взяли в свої руки організацію дитсадків, яких не вистачає в Україні.

"Дуже багато батьків орієнтовані на індивідуальний підхід до власної дитини. Такі нечисленні приватні установи відповідають їхнім запитам... Так, дехто з них порушує права власних дітей. Але тут виникає дилема: залишити дитину вдома і втратити роботу, оскільки няня – це дорого, а державна послуга чи недоступна, чи неякісна тощо, або, на свій страх і ризик, дозволити дитині реалізувати її право на розвиток, і заробляти гроші на те, щоб ростити її й дати освіту", – підсумувала Касьянова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині відкрили новий дитсадок без туалетів, підключеної каналізації та вихователів.

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