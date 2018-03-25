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Поліція Києва не затримала екс-главу патрульних Харкова, який п'яним сів за кермо

2.6тЧитати новину російською

У Києві правоохоронці не стали затримувати колишнього керівника патрульної поліції Харкова Євгена Мельника, який п'яним сів за кермо, а також вдарив патрульного.

Про це в коментарі "Громадському радіо" розповіла спікер патрульної поліції України Яна Кутова, зазначивши, що Мельник сів за кермо не тільки в стані алкогольного сп'яніння, а й без відповідних документів.

При цьому вона повідомила, що п'яного поліцейського не затримали, оскільки патрульний, якого він ударив в обличчя, отримав "незначні" пошкодження.

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В результаті правоохоронці склали на Мельника три протоколи: за їзду без документів і в стані алкогольного сп'яніння, а також за злісну непокору вимозі поліцейського.

Як писав "Обозреватель", раніше у Львові поліцейського, звільненого за п'яне ДТП, повернули на посаду.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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