У Києві "мінували" будівлю КМДА

Борис Бондар Кияни 17:12, 16.11.2020 Оновлено: 17:56, 16.11.2020

У поліцію 15 листопада надійшло повідомлення про замінування Будинку Київської міської державної адміністрації.

Як розповіли OBOZREVATEL у прес-службі поліції Києва, інформація надійшла на електронну адресу одного з державних установ.

На місце події були викликані всі необхідні служби.

Пізніше у прес-службі ДСНС у місті Києві нам уточнили уточнили, що в ході проведеної перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Як повідомляв, OBOZREVATEL раніше в столиці "мінували" ТРЦ "Глобус", з будівлі евакуювали відвідувачів.

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