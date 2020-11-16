У Києві "мінували" будівлю КМДА
У поліцію 15 листопада надійшло повідомлення про замінування Будинку Київської міської державної адміністрації.
Як розповіли OBOZREVATEL у прес-службі поліції Києва, інформація надійшла на електронну адресу одного з державних установ.
На місце події були викликані всі необхідні служби.
Пізніше у прес-службі ДСНС у місті Києві нам уточнили уточнили, що в ході проведеної перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Як повідомляв, OBOZREVATEL раніше в столиці "мінували" ТРЦ "Глобус", з будівлі евакуювали відвідувачів.