Поліцейські вбили дитину: під стінами МВС в Києві влаштували бунт. Фото і відео

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ в Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.
Як передає УП, ввечері в понеділок, 3 червня, під стінами МВС на вулиці Богомольця, 10, зібралися близько 100 активістів і більше десятка журналістів.
Незабаром активісти почали палити фаєри і, крім покарання для винних поліцейських, вимагати відставки глави МВС Арсена Авакова.
Протести в Києві через смерть дитини
Прямий
Протести в Києві через смерть дитини
Прямий
Протести в Києві через смерть дитини
Прямий
Протести в Києві через смерть дитини
УП
Протести в Києві через смерть дитини
УП
Протести в Києві через смерть дитини
Facebook Романа Синіцина
Протести в Києві через смерть дитини
Facebook Романа Синіцина
Протести в Києві через смерть дитини
Facebook Антон Ходзе
Протести в Києві через смерть дитини
Facebook Романа Синіцина
Протести в Києві через смерть дитини
Facebook Романа Синіцина
Протести в Києві через смерть дитини
Facebook Романа Синіцина
Як писав OBOZREVATEL:
31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.
Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.
Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково потрапили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.
3 червня хлопчик помер в лікарні, не приходячи до тями. Прокуратура перекваліфікувала справу в умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!