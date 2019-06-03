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Поліцейські вбили дитину: під стінами МВС в Києві влаштували бунт. Фото і відео

6.3тЧитати матеріал російською

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ в Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Як передає УП, ввечері в понеділок, 3 червня, під стінами МВС на вулиці Богомольця, 10, зібралися близько 100 активістів і більше десятка журналістів.

Незабаром активісти почали палити фаєри і, крім покарання для винних поліцейських, вимагати відставки глави МВС Арсена Авакова.

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Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Прямий

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Прямий

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Прямий

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

УП

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

УП

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Facebook Романа Синіцина

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Facebook Романа Синіцина

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Facebook Антон Ходзе

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Facebook Романа Синіцина

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Facebook Романа Синіцина

Протести в Києві через смерть дитини

Протести в Києві через смерть дитини

Facebook Романа Синіцина

Як писав OBOZREVATEL:

  • 31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

  • Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

  • Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково потрапили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

  • 3 червня хлопчик помер в лікарні, не приходячи до тями. Прокуратура перекваліфікувала справу в умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
МВС
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ТАКОВА МУСОРСКАЯ СУТЬ!!! БЛЯ БУДУ, ВЫЙДУТ СУХИМИ!!! РУКА РУКУ МОЕТ ИЛИ ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА!!!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я бы этих активистов на пару месяцев закрыл, чтобы не было желания на горе родителей свои политические деньги зарабатывать.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Поубивали детей Донбасса - принялись за своих. Мрази...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Carpenter Oleg, одноклеточное,это ты и тебе подобные со своим путлефюрером детей убиваете. Чечню напомнить? Амеба рюцькая
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