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Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи. Документ

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Глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Рішення аргументовано 118 статтею Конституції України. Відповідний документ із посиланням на власне джерело опублікував на своїй сторінці у Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Як повідомляють мої джерела, глава Офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку лист із проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Почалося", – уточнив він інформацію.

У документі з підписом Богдана йдеться, що Кличко може бути звільнений у зв'язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються і звільняються президентом України за поданням Кабміну.

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Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи. Документ

"Законом України "Про місцеві державні адміністрації" визначено, що голови місцевих держадміністрацій призначаються на строк повноважень президента, в разі обрання нового президента продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових", – повідомляється у листі Богдана.

Одержання листа з таким змістом OBOZREVATEL підтвердив прессекретар Кабінету міністрів Василь Рябчук. Він повідомив, що це звернення буде оброблятися в установленому законом порядку.

Віталій Кличко та Володимир Зеленський

Віталій Кличко та Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня з'явилася інформація, що новий глава держави прагне розділити повноваження мера і голови столичної адміністрації. Вся виконавча влада повинна перейти ставленику президента України.

Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і глави КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президента в поверненні старих методів Януковича.

Мер Києва не виключив, що головою КМДА Зеленський може призначити власника мережі МАФів у Києві, кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Андрія Холодова.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Frog Green
Frog Green
Рейдеры на старте. 50 млрд гривен Киева лакомый кусочек для "Зэкаманды".
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Dell Alex , глава администрации , при избранном мере , нонсенс . В городе действует , со всеми полномочиями , городской совет , к какому назначенный глава администрации никакого отношения не имеет ,просто в зелёной команды появилось желание взять под контроль ресурсы Киева . Но всё дело в том , что всеми финансами и распределением бюджета занимается мерия .
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Frog Green
Frog Green
Volovik Oleg, пару уголовных "придуманных" дел против Кличко и Киев в кармане...слуг кого-всё правильно Бенджи мимо тут не прройдет.та и зе..что-то получит.а как же,без этого
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Sladko Semen
Sladko Semen
ставники хряка еще пытаются барахтаться...
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