ЗМІ назвав найбільш реального кандидата в мери Києва від "Слуги народу"
Народна депутатка з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Ірина Верещук є найбільш імовірним кандидатом від однойменної партії в мери Києва.
Про це журналістам інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело з політсили.
"Верещук є найбільш реальним кандидатом від партії "Слуга народу" в мери Києва за підсумками праймеріз", – сказав співрозмовник.
Зазначається, що цю інформацію підтвердили журналістам і інші джерела.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявляв, що у внутрішньопартійну праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь четверо депутатів.
Тоді мова йшла про самого Качуру, Верещук, а також Миколу Тищенка, Олександра Дубінського.
Проте пізніше депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін також заявив про бажання балотуватися в мери Києва.