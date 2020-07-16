ЗМІ назвав найбільш реального кандидата в мери Києва від "Слуги народу"

Вероніка Ковбасюк політика 16:41, 16.07.2020 Оновлено: 16:42, 16.07.2020

Народна депутатка з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Ірина Верещук є найбільш імовірним кандидатом від однойменної партії в мери Києва.

Про це журналістам інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело з політсили.

"Верещук є найбільш реальним кандидатом від партії "Слуга народу" в мери Києва за підсумками праймеріз", – сказав співрозмовник.

Зазначається, що цю інформацію підтвердили журналістам і інші джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявляв, що у внутрішньопартійну праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь четверо депутатів.

  • Тоді мова йшла про самого Качуру, Верещук, а також Миколу Тищенка, Олександра Дубінського.

  • Проте пізніше депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін також заявив про бажання балотуватися в мери Києва.

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