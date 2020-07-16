Згадав про Порошенка: Зеленський захотів дебатів між Кличком і Верещук

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею проведення дебатів між мером Києва Віталієм Кличком і кандидатом на цю посаду від "Слуги народу" Іриною Верещук.

Під час брифінгу 16 липня, який пройшов після праймеріз, Зеленський заявив, що жителям столиці було б цікаво послухати предметну дискусію кандидатів у мери, тому що "це дуже важливо".

"Я пам'ятаю, як один президент [Петро Порошенко] викликав мене на дебати. Мені здається, що ми повинні бути відкриті, ніхто не повинен боятися. Мені здається, що предметні професійні дебати з питань життя міста, містобудування, житлово-комунального господарства, інфраструктури, фінансів, транспорту були б дуже цікаві. І киянам дуже цікаво було б почути відповіді на ці питання на дебатах між діючим мером та Іриною Верещук", – сказав Зеленський.

Сама Верещук також підтримала ідею. "Я запрошую, користуючись нагодою, пана Кличка на дебати", – заявила вона, зазначивши, що вони обов'язково повинні бути публічними.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.