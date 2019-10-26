Зеленський звільнив очільника Київської ОДА

У суботу, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської обласної держадміністрації.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела в Офісі президента.

Нагадаємо, що 20 жовтня бно-Айріян подав у відставку з посади голови Київської ОДА. Причину звільнення він не називав.

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До нього головою Київської ОДА був Олександр Терещук, якого звільнили разом з іншими 14 обласними главами за указом Зеленського 11 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній співробітник "Укренерго" Михайло Бно-Айріян був призначений головою Київської ОДА 10 липня. Посвідчення глави ОДА йому особисто вручив президент Володимир Зеленський.

Михайло бно-Айріян КіевВласть

Відомо, що Бно-Айріян навчався в одній групі в Інституті міжнародних відносин з главою партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим.

Раніше він працював в посольстві України в Росії, потім повернувся в Україну і став радників міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який працював в уряді Азарова.

Відзначимо, що подав у відставку глава Київської ОДА залишив антикорупційний подарунок.

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