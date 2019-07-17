Зеленський звільнив двох голів райадміністрацій Києва: хто вони

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав Печерської та Оболонської районних адміністрацій Києва.

Відповідні укази були опубліковані на сайті президента і датовані 16 липня.

"Звільнити Цибульщака Олександра Леонідовича з посади голови Оболонської районної в Києві адміністрації в зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України", – йдеться в документі.

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З аналогічної причини був звільнений керівник Печерської адміністрації Сергій Мартинчук.

Сергій Мартинчук Печерська адміністрація Києва

Цибульщак був призначений на свою посаду п'ятим президентом України Петром Порошенком в 2014 році. На посаді голови районної адміністрації він змінив Миколу Тихонова.

Мартинчук очолив Печерську адміністрацію також в 2014 році, до цього працював у Солом'янській адміністрації та Мінрегіоні.

Як писав OBOZREVATEL, за 16 липня Зеленський звільнив 21 главу районних державних адміністрацій (РДА).

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