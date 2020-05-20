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20 травня • оновлено в 12:15
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Зеленський зізнався, кого підтримає на виборах мера Києва

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що на виборах мера Києва підтримає кандидата від партії "Слуга народу".

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками року свого президентства.

"Я в Києві буду підтримувати, чесно буду підтримувати, кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Чи будуть праймеріз? Буде! Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери не тільки від" Слуги народу "? Обов'язково", – пояснив гарант .

Зеленський додав, що праймеріз в мери столиці братимуть участь як представники від "Слуги народу", так і інші кандидати.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що веде переговори з керівниками інших міст про створення спільної політсили – так званої "партії мерів".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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