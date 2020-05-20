Зеленський зізнався, кого підтримає на виборах мера Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на виборах мера Києва підтримає кандидата від партії "Слуга народу".
Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками року свого президентства.
"Я в Києві буду підтримувати, чесно буду підтримувати, кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Чи будуть праймеріз? Буде! Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери не тільки від" Слуги народу "? Обов'язково", – пояснив гарант .
Зеленський додав, що праймеріз в мери столиці братимуть участь як представники від "Слуги народу", так і інші кандидати.
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що веде переговори з керівниками інших міст про створення спільної політсили – так званої "партії мерів".
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