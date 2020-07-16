Зеленський зібрав "слуг народу" для вибору кандидата в мери Києва

У четвер, 16 липня, президент України Володимир Зеленський зібрав фракцію "Слуги народу" в КВЦ "Парковий", щоб вибрати кандидата в мери Києва.

Праймеріз були заплановані на 18:30, однак пізніше в мережі повідомили, що президент приїде о 19:00. При цьому журналістів на захід не пустили, вхід в приміщення суворо за списками, передає "Страна" в Telegram-каналі.

Вхід в КВЦ "Парковий" суворо за списками. Фото - "Страна"

Зал, де буде проводити праймеріз "Слуга народу". Фото - "Страна"

За словами журналістів, голосування буде таємним. При цьому дозволено вибрати відразу двох кандидатів. Серед претендентів – Ірина Верещук, Дмитро Гурін, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Микола Тищенко.

У свою чергу нардеп Олександр Качура, який також претендує стати кандидатом в мери Києва від "Слуги народу", розкритикував проведення праймеріз.

Він заявив, що це "псевдопраймеріз" і кандидат вже нібито підготовлений і відомий. За словами Качури, кандидатам не дали підготувати програму, а вибір нібито зробили кулуарно і без конкурсу. Нардеп має намір поскаржитися Зеленському, оскільки, за його словами, календарний план праймеріз становить від тижня до двох, а не один день.

(Відео - Вести)

Як передає "Страна", станом на 19:30 встигли виступити Верещук і Гурин.

"Верещук сказала, що була вже мером і знає, як керувати містом. Пообіцяла, що за неї не доведеться червоніти. Кандидат Гурін, виступаючи, сказав, що всі кияни при ньому підуть "в одне місце". Разів зо три повторив. Президент ледь від сміху не луснув", – передає джерело.

Дмитро Гурін. Фото - фейсбук нардепа

Ірина Верещук. Фото - фейсбук нардепа

Потім взяв слово Дубінський, заявивши: "Якщо я кимось займаюся, то до кінця. По злодіях потрібно бити сильно".

"Виступає нардеп Олександр Качура. Каже, що не обіцяє кожному депутату по МАФу, але обіцяє відправити Кличка в нокаут. Виступив Микола Тищенко та розпочалося таємне голосування бюлетенями за відбір кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу", - передають журналісти.

Олександр Дубінський. Фото - фейсбук нардепа

Олександр Качура. Фото - фейсбук нардепа

Микола Тищенко. Фото - фейсбук нардепа

Як писав OBOZREVATEL, у внутрішньопартійну праймеріз "Слуги народу", як повідомлялося офіційно, беруть участь четверо депутатів: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і Олександр Качура.

Напередодні про бажання балотуватися в мери Києва також заявив Дмитро Гурін.