Зеленський – про перемогу Верещук: найрозумніший та найкрасивіший кандидат в мери Києва

Президент Володимир Зеленський залишився задоволений перемогою нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук в праймеріз на вибори мера Києва.

На брифінгу після зборів "слуг" в КВЦ "Парковий" глава держави нагадав, що Верещук була мером Рава-Руської (Львівська область) з 2010 по 2015 рік.

"Крім всіх епітетів і якостей Ірини, важливо, що вона керувала містом. Людина з великим практичним досвідом", – підкреслив Зеленський.

Також він назвав Верещук "найрозумнішим і найгарнішим" кандидатом, які боролися за перемогу в праймеріз.

Зеленський додав, що також у Верещук непогана соціологія в Києві, тому у неї є шанси очолити столицю України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проект постанови проголосували 326 народних депутатів.