Зеленський призначив Володіна новим головою Київської ОДА

Тимур Григоренко політика 09:39, 18.06.2020 Оновлено: 10:00, 18.06.2020

Василя Володіна призначено новим главою Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №233/2020.

"Призначити Володіна Василя Геннадійовича головою Київської обласної державної адміністрації", – вказано в інформації.

Нового керівника області в четвер, 18 червня, представив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головою Київської обласної державної адміністрації було призначено Олексія Чернишова.

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