Зеленський призначив Володіна новим головою Київської ОДА

Василь Володін призначений новим главою Київської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №233/2020.

"Призначити Володіна Василя Геннадійовича головою Київської обласної державної адміністрації", – вказано в інформації.

Нового керівника області в четвер, 18 червня, представив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов.

Зеленський призначив нового главу Київської ОДА

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головою Київської обласної державної адміністрації був призначений Олексій Чернишов.