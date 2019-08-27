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Зеленський призначив главу ГУ СБУ Києва й області: хто він

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Президент України Володимир Зеленський призначив главу ГУ Служби безпеки України в Києві та області.

Ним став Сергій Болдир, йдеться в указі президента від 27 серпня. Документ був опублікований на офіційному сайті глави держави.

Також Зеленський підписав ще один указ щодо Болдиря, яким звільнив його з попередньої посади голови одного з департаментів Служби безпеки України.

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"Звільнити Болдиря Сергія з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління Служби безпеки України", – йдеться в документі.

СБУ

СБУ

prm.ua

Болдирєв має звання генерал-майора, активно працював над виявленням сепаратистських настроїв серед населення Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL, 27 серпня президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Ним став Олексій Петров.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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