Зеленський прийняв мою модель управління Києвом, – Верещук

Президент України Володимир Зеленський приймає модель управління містом, яку пропонує кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук та її команда.

Про це вона розповіла під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV. "Президент чітко розуміє, як ми будемо керувати в місті та акцептує таку модель, яку я пропоную", – наголосила вона.

За словами політика, її команда складається з людей, "за яких не соромно". "Наприклад, Євгенія Кулеба, наприклад, Анна Маляр, наприклад, Ксенія Семенова. Їх багато – тих, хто дійсно може і вміє працювати. Урбаністи, ті, хто є фахівцями з питань безпеки тощо", – сказала Верещук.

"Це люди, які візьмуться і працюватимуть. А я як лідер направлятиму, рівно працюючи з іншими депутатськими групами, бо розумію, що не одним "Слугою народу" наповнюватиметься Київрада", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук назвала десять головних проблем Києва.