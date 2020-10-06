Зеленський назвав свого фаворита на виборах у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що його фавориткою на виборах мера Києва є представниця партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

В інтерв'ю виданню Politico Europe глава держави наголосив, що не має права агітувати за того чи іншого кандидата, однак для нього ближча людина саме з партії монобільшості.

"За законом України я не можу агітувати за ту чи іншу персону. Але ви розумієте, коли є представник партії, яка представляє сьогодні інтереси держави, найбільшої партії – "Слуга народу"... Авжеж, мені в будь-якому разі ближча людина з цієї партії", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що у першу чергу кияни потребують змін, а не людей, які їх реалізують.

"Я ж теж живу у Києві. І ми, кияни, хочемо й чекаємо змін. Я впевнений, найперше люди потребують змін, а вже потім – людей, які їх реалізовуватимуть. Ми не хочемо, щоб був завантажений трафік, хочемо менше сміття, хочемо, аби нарешті був побудований екологічний сміттєпереробний завод, хочемо нормальну транспортну розв'язку, хочемо, щоб старі мережі були сучасними. Ось і все. Ми всі прагнемо змін", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський висловив переконання, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде говорити з владою країни-агресора Росії.