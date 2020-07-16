Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва

Народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.

За підсумками праймеріз, які пройшли 16 липня в КВЦ "Парковий" за присутності президента Володимира Зеленського, нардепка перемогла у внутрішньому голосуванні Олександра Дубінського, Олександра Качуру, Миколу Тищенка і Дмитра Гуріна. Про це повідомив Качура в Telegram-каналі, зазначивши, що тепер "усі кандидати повинні об'єднатися для перемоги".

Ірина Верещук. Фото - фейсбук нардепа

Як передає "Страна" в Telegram-каналі, голоси розподілилися так:

Верещук – 87

Дубінський – 41

Тищенко – 30

Гурін – 15

Качура – 3

Зеленський вийшов разом із Верещук. Фото – "Страна"

Нардепка Галина Янченко в Facebook розповіла, що перед праймеріз президент запропонував вибирати кандидата за трьома критеріями, за перемогу в кожному з яких буде нараховуватися один бал.

1) Підтримка фракції (голосування "слуг народу")

2) Підтримка киян (соціологія)

3) Підтримка президента

На брифінгу після праймеріз Зеленський уточнив, що перемогу за двома іншими пунктами також здобула Верещук.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.