Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва
Верещук перемогла в голосуванні серед п'ятьох нардепів-"слуг"
Вона набрала більше голосів, ніж Дубінський і Тищенко разом узяті
На праймеріз Верещук зазначила, що має необхідний досвід управління містом
"Слуги народу" вибрали Верещук кандидатом у мери Києва.
Народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.
За підсумками праймеріз, які пройшли 16 липня в КВЦ "Парковий" за присутності президента Володимира Зеленського, нардепка перемогла у внутрішньому голосуванні Олександра Дубінського, Олександра Качуру, Миколу Тищенка і Дмитра Гуріна. Про це повідомив Качура в Telegram-каналі, зазначивши, що тепер "усі кандидати повинні об'єднатися для перемоги".
Ірина Верещук. Фото - фейсбук нардепа
Як передає "Страна" в Telegram-каналі, голоси розподілилися так:
Верещук – 87
Дубінський – 41
Тищенко – 30
Гурін – 15
Качура – 3
Зеленський вийшов разом із Верещук. Фото – "Страна"
Нардепка Галина Янченко в Facebook розповіла, що перед праймеріз президент запропонував вибирати кандидата за трьома критеріями, за перемогу в кожному з яких буде нараховуватися один бал.
1) Підтримка фракції (голосування "слуг народу")
2) Підтримка киян (соціологія)
3) Підтримка президента
Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва
Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва
Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.