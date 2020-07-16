Народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.

За підсумками праймеріз, які пройшли 16 липня в КВЦ "Парковий" за присутності президента Володимира Зеленського, нардепка перемогла у внутрішньому голосуванні Олександра Дубінського, Олександра Качуру, Миколу Тищенка і Дмитра Гуріна. Про це повідомив Качура в Telegram-каналі, зазначивши, що тепер "усі кандидати повинні об'єднатися для перемоги".

Ірина Верещук. Фото - фейсбук нардепа

Як передає "Страна" в Telegram-каналі, голоси розподілилися так:

Верещук – 87

Дубінський – 41

Тищенко – 30

Гурін – 15

Качура – 3

Зеленський вийшов разом із Верещук. Фото – "Страна"

Нардепка Галина Янченко в Facebook розповіла, що перед праймеріз президент запропонував вибирати кандидата за трьома критеріями, за перемогу в кожному з яких буде нараховуватися один бал.

1) Підтримка фракції (голосування "слуг народу")

2) Підтримка киян (соціологія)

3) Підтримка президента

Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва

Зеленський і "Слуга народу" вибрали кандидата в мери Києва

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.