Заворушення на Майдані: свіжі фото і відео з місця подій

(Новину нижче доповнено новими фото та інформацією про акцію біля будинку Порошенка)

На Майдані Незалежності в Києві близько 13:00 в неділю учасники акції "Руху нових сил" влаштували безлади.

Зокрема, вони почали розбирати встановлені біля Стели Незалежності металеві конструкції, передає кореспондент "Обозревателя".

При цьому поліції на Майдані зовсім небагато і вони не втручаються.

"Конструкції - це символ тоталітарного режиму, який є у нас зараз", - говорять учасники протесту.

Після цієї акції протесту її учасники збираються після поїхати на машинах до президента Петру Порошенко додому.

Дивіться фото і відео, зняті кореспондентом "Обозревателя".

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

О 13:50 мікрофон біля Стелли дали священику. Той заявив, що "Порошенку залишилося недовго".

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Деякі люди з присутніх на Майдані ділять "сувеніри" - частини зруйнованих конструкцій.

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Частина мітингувальників вирушила близько 14:30 в сторону офісу, де знаходиться телеканал "Прямий" - на вулиці Мечникова в Печерському районі.

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

А частина поїхали в селище Козин під Києвом, де проживає Порошенко.

Акція протесту в центрі Києва 18 березня 2018 року Обозреватель

Як передав "Інтерфакс-Україна" близько 16:30, на під'їзді до місця проживання Порошенка колоні довелося зупинитися через те, що їй перегородили дорогу інші автомобілі і декілька десятків невідомих.

Після цього активісти вийшли зі своїх автомобілів і попрямували до будинку президента пішим ходом.

У підсумку до дому президента прийшло близько 150-200 мітингувальників. Вони почали викрикувати гасла з закликами відставки Порошенка і критикою його діяльності.

Мітингувальників супроводжували правоохоронці. Ворота резиденції глави держави охороняють співробітники Національної гвардії України і Національної поліції України.

О 17:00, як передав "Інтерфакс-Україна", після кількох виступів організаторів акції були оголошено, що протестуючі символічно залишать під воротами будинку президента металеві бочки і заявили, що в разі відсутності реакції влади на їхні вимоги вони будуть продовжувати свої акції надалі.

Зокрема, виступаючі заявили, що на наступному парламентському тижні вони вимагають остаточного затвердження закону про Антикорупційний суд, змін у виборчому законодавстві і прийняття закону про імпічмент президента.

На сьогодні акцію оголошено завершеною.

Як повідомляв "Обозреватель", "Рух нових сил" було створено Міхеілом Саакашвілі, якого депортували з України.

Примітно також, що сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента. Читайте всі подробиці про них на "Обозревателе".