Замовлення на моє вбивство не знято, ведеться підготовка, – депутат Соболєв, який вижив після замаху

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, на якого в грудні 2019 року було скоєно замах, заявив, що поліція покриває замовників злочину. Водночас активно ведеться підготовка до його вбивства.

Про це політик розповів в інтерв'ю "Гордону". Також він повідомив, що в справі замішані судді Вищого господарського суду України.

"Те, що зараз відбувається, для мене лише підтверджує той факт, що пан Сміх (слідчий Нацполіції – Ред.) і деякі його колеги – злочинці, які покривають замовників. Втім, як і людина, яка проводила поліграф... Ні для кого в цій країні не секрет, що гроші та зв'язки Ємельянова, Татькова та їхніх спільників дали їм можливість відчути себе абсолютно безкарними (Артур Ємельянов, Віктор Татьков – діючий і колишній суддя Вищого господарського суду України відповідно – Ред.)", – повідомив Соболєв.

Депутат зазначив, що після передачі кримінального провадження в Головне слідче управління поліції, було встановлено, що київські слідчі нічого не здійснювали у справі.

"Це зараз я знаю, що начальник Головного управління Нацполіції в Києві пан Крищенко мав відношення через близьких людей з одним із замовників вбивства. Знову ж історія з наданою мені державною охороною. Це ж чистий фарс. У мене є десятки відео, де чітко видно, як ці хлопці постійно губляться, спізнюються, відмовляються виїжджати за межі міста. На всі питання у них одна відповідь: "Нам заборонено керівництвом", – додав Соболєв.

Депутат наголосив, що держохорона не здатна повністю забезпечити його захист.

"У постанові суду не прописано, що їм можна їздити одними вулицями і не можна іншими, там чітко написано: "Забезпечити охорону". Про рівень підготовки цієї охорони я взагалі мовчу. У мене питання: для чого це робиться? Відповідь очевидна, особливо, якщо врахувати, що у поліції є інформація про те, що замовлення не знято і зараз йде активна підготовка до вбивства", – підсумував він.

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