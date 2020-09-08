Замовлення на моє вбивство не знято, ведеться підготовка, – депутат Соболєв, який вижив після замаху

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв.
Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, на якого в грудні 2019 року було скоєно замах, заявив, що поліція покриває замовників злочину. Водночас активно ведеться підготовка до його вбивства.
Про це політик розповів в інтерв'ю "Гордону". Також він повідомив, що в справі замішані судді Вищого господарського суду України.
"Те, що зараз відбувається, для мене лише підтверджує той факт, що пан Сміх (слідчий Нацполіції – Ред.) і деякі його колеги – злочинці, які покривають замовників. Втім, як і людина, яка проводила поліграф... Ні для кого в цій країні не секрет, що гроші та зв'язки Ємельянова, Татькова та їхніх спільників дали їм можливість відчути себе абсолютно безкарними (Артур Ємельянов, Віктор Татьков – діючий і колишній суддя Вищого господарського суду України відповідно – Ред.)", – повідомив Соболєв.
Депутат зазначив, що після передачі кримінального провадження в Головне слідче управління поліції, було встановлено, що київські слідчі нічого не здійснювали у справі.
"Це зараз я знаю, що начальник Головного управління Нацполіції в Києві пан Крищенко мав відношення через близьких людей з одним із замовників вбивства. Знову ж історія з наданою мені державною охороною. Це ж чистий фарс. У мене є десятки відео, де чітко видно, як ці хлопці постійно губляться, спізнюються, відмовляються виїжджати за межі міста. На всі питання у них одна відповідь: "Нам заборонено керівництвом", – додав Соболєв.
Депутат наголосив, що держохорона не здатна повністю забезпечити його захист.
"У постанові суду не прописано, що їм можна їздити одними вулицями і не можна іншими, там чітко написано: "Забезпечити охорону". Про рівень підготовки цієї охорони я взагалі мовчу. У мене питання: для чого це робиться? Відповідь очевидна, особливо, якщо врахувати, що у поліції є інформація про те, що замовлення не знято і зараз йде активна підготовка до вбивства", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня 2019 року обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києва 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігоря Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.
Соболєв стверджував, що правоохоронці не допитали батька підозрюваного Абуєва.
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