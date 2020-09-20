У "Слузі народу" хочуть прийняти закон про столицю до виборів

Фракція "Слуга народу" планує розглянути законопроєкт "Про столицю" до місцевих виборів (25 жовтня).

Про це на брифінгу в Києві 20 вересня заявив заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна". Зазначимо, цей закон передбачає чіткий розподіл повноважень мера столиці України та голови Київської міської державної адміністрації.

За словами нардепа, поки розгляд цього законопроєкту запланований на четверту сесію Ради, але у фракції хочуть розглянути його якомога швидше.

"Ми зараз працюємо з колегами з інших фракцій, із керівництвом фракцій, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати й подарувати киянам, врешті-решт, систему управління містом", – сказав Корнієнко.

"Закон про Київ – це про управління містом, про результати – чисті, освітлені вулиці, відсутність хаотичної забудови і так далі", – додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 жовтня 2019 року проголосувала в першому читанні і за основу законопроєкт "Про столицю" №2143-3. Його підтримала монобільшіть фракції "Слуга народу" в особі 243 нардепів і 10 позафракційних парламентаріїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективно управляти Києвом зможе не тільки корінний житель, і підтримав кандидатку на посаду мера від "слуг" Ірину Верещук.