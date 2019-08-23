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"За друзів!" Спливло відео із застілля Кличка і Столара

2.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео святкового застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром. Хоча раніше у ЗМІ він спростовував будь-які зв'язки з ним.

"Чудово, що друзі всі зібралися. Вадиме Михайловичу, спасибі тобі велике, що зібрав усіх друзів. Пропоную тост за друзів!" – цитує звернення Кличко до Столара під час вечері УНІАН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас, за даними джерела, застілля відбувалося за кордоном. Про це свідчать ремарки мера Києва в його ж тості.

"Ну, і за нашою традицією... Неодмінно тут є "русаки" і ще хтось, щоб розуміли, звідки ми... Будьмо!" – сказав Кличко.

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Віталій Кличко

Віталій Кличко

УНН

Так, зазначає джерело, можна припустити, що Кличко приїхав на свято цілеспрямовано, а не потрапив на нього випадково.

Примітно, що на початку серпня в інтерв'ю виданню LB.ua Кличко він, що не може назвати Столара другом.

"Я знайомий з тисячами людей. Друзів у мене... пальців однієї руки вистачить. Тому я не назву Столара другом. Він – не мій друг. Не чиновник Київської міської адміністрації і не депутат Київради. Столар – бізнесмен, у нього якісь свої проекти. Його, як і Микитася, інших забудовників намагаються прив'язати до Кличка. Але це неправда. Я знайомий із усіма забудовниками в Києві, з усіма бізнесменами в місті. Але називати їх усіх моїми друзями – перебільшення. І говорити, що я відстоюю їхні інтереси, – маніпуляція, не більше", – підкреслив тоді мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Віталій Кличко Столар Вадим Михайлович
Місце
Україна Київ
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Pape Lena
Pape Lena
Это уже давно и всем известно: Умеешь хорошо врать - значит тебе почетное место в политике Украины!...увы это правда и очень печальная...
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