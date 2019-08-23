"За друзів!" Спливло відео із застілля Кличка і Столара

У мережі з'явилося відео святкового застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром. Хоча раніше у ЗМІ він спростовував будь-які зв'язки з ним.

"Чудово, що друзі всі зібралися. Вадиме Михайловичу, спасибі тобі велике, що зібрав усіх друзів. Пропоную тост за друзів!" – цитує звернення Кличко до Столара під час вечері УНІАН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас, за даними джерела, застілля відбувалося за кордоном. Про це свідчать ремарки мера Києва в його ж тості.

"Ну, і за нашою традицією... Неодмінно тут є "русаки" і ще хтось, щоб розуміли, звідки ми... Будьмо!" – сказав Кличко.

Віталій Кличко УНН

Так, зазначає джерело, можна припустити, що Кличко приїхав на свято цілеспрямовано, а не потрапив на нього випадково.

Примітно, що на початку серпня в інтерв'ю виданню LB.ua Кличко він, що не може назвати Столара другом.

"Я знайомий з тисячами людей. Друзів у мене... пальців однієї руки вистачить. Тому я не назву Столара другом. Він – не мій друг. Не чиновник Київської міської адміністрації і не депутат Київради. Столар – бізнесмен, у нього якісь свої проекти. Його, як і Микитася, інших забудовників намагаються прив'язати до Кличка. Але це неправда. Я знайомий із усіма забудовниками в Києві, з усіма бізнесменами в місті. Але називати їх усіх моїми друзями – перебільшення. І говорити, що я відстоюю їхні інтереси, – маніпуляція, не більше", – підкреслив тоді мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 липня стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Однак чинний Кабінет міністрів України відмовився розглядати звільнення Віталія Кличка з поста голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!