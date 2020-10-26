За даними паралельного підрахунку голосів, Кличко отримує 50,9% – штаб УДАРу

Мер Києва, лідер партії УДАР Віталій Кличко отримує 50,9% підтримки киян на виборах міського голови. Партія УДАР Віталія Кличка – 19,7% голосів виборців на виборах до Київської міської ради.

Про це заявила голова виборчого штабу партії УДАР Віталія Кличка Оксана Продан під час онлайн-трансляції зі штабу, коментуючи результати паралельного підрахунку, який здійснювала політична партія УДАР. Вона зазначила, що підрахунок іще триває.

Продан повідомила результати паралельного підрахунку голосів Партія УДАР

"Ми сподівались, із досвіду попередніх кампаній, що матимемо на цей час дані альтернативного підрахунку голосів, але через епідеміологічні обмеження маємо зараз трохи більше 50% протоколів із мокрими печатками для альтернативного підрахунку голосів. Водночас маємо дані з 99% дільниць паралельного підрахунку результатів у Києві. За даними з дільниць, результат Віталія Кличка – 50,9%. Як бачимо, з великою ймовірністю Віталій Кличко перемагає вже у першому турі на виборах київського міського голови", – наголосила Оксана Продан.

За даними з дільниць, результат Віталія Кличка – 50,9% Партія УДАР

За її словами, й екзит-поли, і паралельний підрахунок голосів, який здійснила партія, показують, що УДАР проходить у Київраду з результатом 19,7%.

УДАР проходить до Київради з результатом 19,7% Партія УДАР

Партія УДАР

"Наразі, ми бачимо збіг даних паралельного підрахунку з протоколами з мокрими печатками та чекаємо на офіційне оголошення результатів виборів. Вже зараз можемо впевнено сказати, що кияни обрали подальший розвиток столиці на чолі з мером Кличком та командою УДАРу", – зауважила голова виборчого штабу.

"УДАР провів чесну та прозору кампанію. Ми – єдина політична сила, що на партійній конференції під час висування кандидатів оголосила всіх представників списку. Ми одні з небагатьох не вели прихованої агітації у дні тиші. Ми йшли до перемоги чесно і так само чесно перемогли. Тепер нашим спільним завданням є виправдати довіру виборців", – наголосила вона.

Оксана Продан подякувала виборцям, які прийшли на дільниці та підтримали Віталія Кличка і партію УДАР. А також подякувала команді УДАРу, яка показала високий результат.

Так, за даними паралельного підрахунку партії УДАР за Віталія Кличка на виборах Київського міського голови проголосували 50,9% виборців, за Олександра Попова – 9,5%, Сергія Притулу – 7,9%, Олексія Кучеренка – 6,4 %, Ірину Верещук – 5,5%, Андрія Пальчевського – 5,3%.

За Віталія Кличка на виборах Київського міського голови проголосували 50,9% виборців Партія УДАР

Партію УДАР Віталія Кличка на виборах до Київради підтримали 19,7% виборців, "Європейську Солідарність" – 19,5 %, "Єдність" Олександра Омельченка – 8,5%, "Опозиційну платформу – За життя" – 7,6%, "Слугу народу" – 7,3%, "Батьківщину" – 7,2%, "Голос" – 5,8%, "Перемогу Пальчевського" – 4,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Кличко може перемогти вже у першому турі виборів. Джерело в ТВК повідомило, що за інформацією з 99% дільниць Кличко набирає 50,8%.