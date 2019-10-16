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16 жовтня • оновлено в 20:16
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Згоріли в машині силовиків? Із Київської ОДА зникли документи на 2 млрд гривень

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У Київській обласній державній адміністрації зникли первинні документи (накладні, касові довідки та інше) на суму в 2 млрд гривень.

Це з'ясувалося після внутрішнього аудиту, передає delo.ua з посиланням на голову КОДА Михайла Бно-Айріяна.

"Розповім про одну ситуації, щоб ви зрозуміли трагізм. Хочу, щоб ця історія стала публічною. Коли я прийшов, то почав свій внутрішній аудит у Департаменті регіонального розвитку. Через два тижні до мене прийшли і сказали – вони не дають матеріали. Хто не дає? Головний бухгалтер.

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Ми почали службове розслідування, дали догану, привели людини до тями. А буквально вчора [15 жовтня] мені приносять папірець – аудит говорить про те, що зникли документи на 2 млрд гривень!" – сказав Бно-Айріян.

Київська облдержадміністрація

Київська облдержадміністрація

Колаж

"Що сталося? Первинну документацію на цю суму вилучили правоохоронні органи і коли вони на якійсь машині їхали, папери згоріли. Питання: чому не робилися копії незрозуміло, а в мене зараз немає документів на 2 млрд гривень", – додав він.

Глава КОДА підкреслив, що як тільки він ініціював аудит і подібні йому процеси, на нього почалися інформаційні атаки. Це нібито почалося через два тижні після його призначення.

"З'явилися матеріали, що я шпигун, агент ФСБ, щомісяця літаю через Мінськ до Москви. А я в Мінську взагалі ніколи не був. Мені здається, що головна ідея всього цього – деномінувати людину. Коли до тебе заходять люди, а всюди пишуть, що ти йдеш у відставку, тобі набагато складніше спілкуватися і давати команди", – поскаржився він.

Михайло Бно-Айріян

Михайло Бно-Айріян

BBC

Як писав OBOZREVATEL:

  • Група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт з пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

  • Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

  • У "Слузі народу" повідомили, що вибори мера в Києві 8-го грудня малоймовірні.

  • Парламентський комітет з питань організації місцевого самоврядування та регіонального розвитку розглянув всі чотири нові законопроєкти "Про столицю", запропоновані Раді. Три з них депутати визнали невідповідними та рекомендували відхилити, зокрема й той, який партія "Слуга народу" подала спочатку, тобто №2143.

  • Мер Києва Віталій Кличко "розніс" схвалений документ, назвавши один з його пунктів "недолугим ноу-хау".

  • Рада 3 жовтня проголосувала в першому читанні і за основу законопроєкт "Про столицю" №2143-3. Його підтримало монобольшінство фракції "Слуга народу" в особі 243 нардепів і 10 позафракційних парламентарів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Михайло Бно-Айріян
Місце
Україна Київ
Теги
Київська обласна державна адміністрація політика
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