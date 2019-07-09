"Яке дно!" "Слуги народу" розлютили киян веселощами в Бабиному Яру

Команда партії "Слуга народу" розлютила киян, влаштувавши розважальний концерт на місці масових розстрілів у Бабиному Яру.

Своє обурення також висловив "Конгрес національних громад України". Відзначається, що користувачі мережі шоковані "аморальністю команди, яка це влаштувала, і навіть називають таку поведінку "сатанинською". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповів волонтер Роман Доник у Twitter, захід пройшов увечері 6 липня. Акція проводилася під гучну веселу музику, яка була чутна у всіх куточках парку.

Скріншот із відео

"На території меморіалу Бабин Яр, де під час війни розстріляли сотні тисяч людей, вперше за час існування меморіалу, почала звучати весела музика і лунати веселі голоси через гучномовець. Це команда Зе прийшла агітувати за свого кандидата і проводити розважальний тренінг. Україна і її історія для них ніщо. Україна для них територія для заробляння грошей", – написав він.

ЗЕкоманда влаштувала в меморіалі Бабин Яр, розважальний тренінг і поставила агітаційну палатку з музикою. Україна і її історія для них ніщо. Україна для них територія для заробляння грошей. pic.twitter.com/B5MO8hxR3o - Роман Донік (@donikroman) 7 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціологи заявили, що у президентської партії "Слуга народу" перед виборами до Верховної Ради помічається падіння політичного рейтингу.

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