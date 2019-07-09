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Вибори до Верховної Ради України 2019

/політика

"Яке дно!" "Слуги народу" розлютили киян веселощами в Бабиному Яру

8.5тЧитати матеріал російською

Команда партії "Слуга народу" розлютила киян, влаштувавши розважальний концерт на місці масових розстрілів у Бабиному Яру.

Своє обурення також висловив "Конгрес національних громад України". Відзначається, що користувачі мережі шоковані "аморальністю команди, яка це влаштувала, і навіть називають таку поведінку "сатанинською". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповів волонтер Роман Доник у Twitter, захід пройшов увечері 6 липня. Акція проводилася під гучну веселу музику, яка була чутна у всіх куточках парку.

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"Яке дно!" "Слуги народу" розлютили киян веселощами в Бабиному Яру

Скріншот із відео

"На території меморіалу Бабин Яр, де під час війни розстріляли сотні тисяч людей, вперше за час існування меморіалу, почала звучати весела музика і лунати веселі голоси через гучномовець. Це команда Зе прийшла агітувати за свого кандидата і проводити розважальний тренінг. Україна і її історія для них ніщо. Україна для них територія для заробляння грошей", – написав він.

"Яке дно!" "Слуги народу" розлютили киян веселощами в Бабиному Яру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціологи заявили, що у президентської партії "Слуга народу" перед виборами до Верховної Ради помічається падіння політичного рейтингу.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Бабин ЯрПартія "Слуга народу"
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Червоний Данило
Червоний Данило
да там в зе команде одни уепки малахольные! ушлепки!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лично мне абсолютно пофиг)Петя или его банда там построила бы жилой комплекс))))я в любом случае проголосую за зеленского партию ну не за мега ворюгу же Петю голосовать))))после таких истерик как у него,когда он готов продать всю Украину лиж бы его от корыта народного не откинули))))))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Артеллерист Моня, тебе, дегенрат, на Украину плевать. Все это поняли. Теперь пошел, скот. Ты от паРРашников недалеко отошёл.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Звиздец.Какие это киевляне и чем возмущены?И как давно Рома Доник стал киевлянином?Поверь мне,Ромочка,твоим "волонтёрством" возмущены куда больше.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тарас Бор, ты же вменяемый человек. Вот не ожидал от тебя. Я разочарован.
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