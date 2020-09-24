Влада Києва має підтримати стратегію "Батьківщини" щодо перегляду тарифів, – експерт

Влада Києва повинна вивчити стратегію перегляду комунальних тарифі, озвучену кандидатом від партії "Батьківщина" на посаду мера Олексієм Кучеренком, і якщо вона слушна, – схвалити її.

Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких в ефірі "7 каналу", передає "РБК". На його переконання, партія Юлії Тимошенко чи не єдина підіймає питання, актуальні для звичайних людей.

"Ініціативу "Батьківщини" треба розглянути, і якщо вона обґрунтована, ухвалити її. Це робиться не задля Тимошенко чи Кучеренка, це піде на користь кожного громадянина України. Але якщо у влади логіка така, що ініціативи політичних опонентів не можна розглядати в жодному разі, то це називається "на зло бабусі відморожу вуха". Мені б хотілося, щоб такої позиції в українській політиці ставало дедалі менше", – зауважив експерт.

Він закликав виборців аналізувати, як поводяться політичні лідери, за яких вони голосували, в питаннях захисту національних інтересів.

"Треба чітко розрізняти, чи політичні лідери поводять себе деструктивно щодо розвитку держави, чи вони здатні генерувати інтереси, які виходять за межі їхніх вузькопартійних корпоративних цілей", – додав експерт.

Нагадаємо, 21 вересня "Батьківщина" офіційно висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва.

У презентації своєї програми Кучеренко зазначив, що київська команда Юлії Тимошенко має стратегію розв'язання головних проблем української столиці – модернізації житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.