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11 березня • оновлено в 20:16
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/ політика

Віталій Кличко розповів про дітей в інтерв'ю Оресту Сохару

3.1т
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що троє його дітей свого часу займалися різними видами спорту, проте робили це без "великого натхнення" і навряд чи підуть по його стопах.

Про це глава столиці розповів в інтерв'ю для авторської проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"У вас троє дітей, вони живуть у Німеччині, розкажіть коротко про кожного з них. Хтось пішов за вами в спорт?" – запитав шеф-редактор видання, на що Кличко зі сміхом відповів: "Природа на дітях відпочиває".

"На скільки?" – перепитав Орест Сохар. "Повністю", – сказав мер Києва.

Кличко зробив несподівану заяву про своїх дітей

Кличко зробив несподівану заяву про своїх дітей

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"У мене дискусія була кілька тижнів тому з наймолодшим. Я кажу: скільки можна сидіти в комп'ютері, пішов, треба спортом займатися. Він каже: тато, зараз ці комп'ютерні ігри будуть виносити, щоб поставити на Олімпійські ігри. Я кажу: ну це не може бути спортом. Спорт – це досягнення, це якісь фізичні вправи", – розповів Кличко.

Він додав, що його дитинство пройшло інакше і "в дворі було круто займатися спортом, вигравати якісь змагання". "Всі це знали, всі обговорювали... Тобто у нас авторитети у дворі були ті, хто показував результат, ті, хто був лідером", – зазначив глава столиці.

Він сказав, що його старший син – 20-річний Ігор-Даніель – студент у Великобританії, вивчає бізнес-менеджмент. Дочка Єлизавета-Вікторія також навчається в цій країні – у Bodiam School.

"Я намагаюся дати нормальну освіту і після цього я переконаний у тому, що вони повернуться в Україну. Старший навіть практику проходив, працював. Їм Україна більше подобається ніж інші країни, незважаючи на те, що більшу частину життя вони провели за кордоном", – розповів Кличко.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Я колись там почав скаржитися одному професору, кажу: у мене там часу немає дітей виховувати. Він каже: ти вже їм дав усе, що можеш, дав нормальні умови, генетично вони будуть повторювати твій шлях. Тому що я колись теж був студентом, працював, не було часу на дітей, але тим не менше діти виросли нормальними. І я намагаюся кожну хвилину спілкуватися, але, на жаль, часу не вистачає навіть на самого себе", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Орест Сохар Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
політика видео інтерв`ю
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Юг Руси
Юг Руси
Природа и на Виталике отдохнула )))
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Гоша Злой
Гоша Злой
пойдут в прокуратуру батю отмазывать....
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