У протоколах для місцевих виборів у Києві виявили помилки

У бланках протоколів, підготовлених для місцевих виборів у Києві, були зафіксовані помилки: переплутані назви партій, їх порядкові номери та прізвища кандидатів.

Про це 24 жовтня на сторінці у Facebook заявила пресслужба Київської міської організації "Європейська Солідарність". "Не встиг розпочатися процес голосування на місцевих виборах, як у Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів", – сказано в повідомленні.

За словами представників організації, територіальна виборча комісія вже була готова розвезти бланки протоколів у дільничні комісії.

"Вважаємо, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву всього виборчого процесу в столиці", – йдеться в заяві.

"Європейська Солідарність" додала, що покладає всю відповідальність за вчинені дії на владу, "яка діє в інтересах партії "Слуга народу", і яка делегувала своїх представників у керівництво Територіальної виборчої комісії в Києві".

ТВК у Києві закликали в терміновому порядку виправити всі помилки в протоколах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у період з 5 вересня до 24 жовтня 2020 року в Національну поліцію України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.