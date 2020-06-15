Вибори в Києві: Кличко заявив про брехню та маніпуляції

Мер Києва Віталій Кличко заявив, в столиці почалася "брудна" виборча кампанія. Глава міста закликав майбутніх кандидатів не витрачати кошти на поширення брехні та маніпуляції.

Про це глава міста повідомив на брифінгу в понеділок, 15 червня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я розумію, що багато політиків вже почали виборчу кампанію. Бачу, наскільки брудною вона буде. Але майбутні кандидати та їх "групи підтримки", не витрачайте грошей на поширення брехні і маніпуляцій! Пред'являйте свої конкретні досягнення і програми", – сказав мер.

Кличко навів приклад, коли в ЗМІ з'являлися "сенсаційні" матеріали, нібито він порушував карантин.

"Я іноді проводжу зустрічі або вечеряю на літніх терасах ресторанів і кафе. Це так. І кияни мене можуть там побачити, підійти поспілкуватися", – додав він.

Він нагадав, що в Україні ослабили карантин, тому вулицями можна пересуватися групами по 8 чоловік, а за столом на терасі сидіти в компанії до 4 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі лідери рейтингу на виборах мера Києва.