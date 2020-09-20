Зеленський пояснив, чому приїжджі можуть управляти Києвом, і "заглянув" в історію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ефективно управляти Києвом зможе не тільки корінний житель, і підтримав кандидатку на посаду мера від "слуг" Ірину Верещук.

Про це глава держави сказав у неділю, 20 вересня, на з'їзді київського осередку партії "Слуга народу". Трансляція події велася на Facebook-сторінці Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У контексті місцевих виборів 25 жовтня часто доводиться чути, що Києвом може ефективно управляти тільки корінний киянин.

Знаєте, ми з вами знаходимося в університеті Тараса Шевченка, який народився не в Києві, власне як і Грушевський, Драгоманов, які викладали не тут. Як і, до речі, Євген Патон, міст якого щодня служить киянам, як і названий "київським Гауді" архітектор Городецький", – зазначив Зеленський.

Виступ президента біля головного корпусу Київського національного університету. Скриншот трансляції

"Ні, це не означає, що Києву не приносили славу люди, народжені тут. Досить згадати Сікорського, Малевича, Лобановського. Просто щоб працювати на благо міста – необов'язково бути "корінним", – продовжив президент.

Він підкреслив, що кандидату необхідно обов'язково бути порядним, працьовитим, чесним, талановитим, "і вкладати в це місто своє серце і душу".

"Вірю, що саме такою людиною є кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук", – сказав український глава.

Президент також нагадав, що в минулому році в одному з рейтингів за якістю життя Київ зайняв 173-тє місце, поступившись столицям Габону й Уганди. Серед українських міст, визнаних кращими для життя, Київ не увійшов навіть до першої десятки.

"При цьому Київ серед лідерів у рейтингові за рівнем забрудненості повітря, який очолює другий рік поспіль, і в рейтингові найдорожчих міст для життя, де Київ щорічно піднімається на десятки позицій вгору", – підкреслив він.

Зеленський сказав, що хотів би бачити столицю містом, яке "тоне в кольорі каштанів, а не МАФів біля кожної станції метро".

"Де, повертаючись додому ввечері, не береш участі в багатогодинному квесті "знайти собі місце для парковки", де влаштувати дитину в дитячий садок – не буде неможливою місією, де величні схили Дніпра будуть радувати око всіх, а не тільки жителів побудованих поряд хмарочосів. Де зніматимуть кращі фільми і будуть приїжджати туристи з усього світу. Місто для киян, всіх українців і гостей столиці", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3995, який дозволив кандидатам балотуватися на місцевих виборах без надання довідки про судимість.