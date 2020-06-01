Вибори мера Києва: в "Слузі народу" сказали, як визначать кандидата

Кирило Лютий політика 23:21, 1.06.2020 Оновлено: 23:32, 1.06.2020

Партія "Слуга народу" визначиться зі своїм кандидатом на пост мера Києва в найближчі два-три тижні за підсумками праймеріз.

Як передає РБК-Україна, про це розповіло джерело в керівництві політичної сили, зазначивши, що передбачається кілька форматів праймеріз.

Буде проведено голосування серед "слуг" і міська конференція президентської партії, де можуть пройти дебати між кандидатами.

Планують також враховувати дані закритих соціологічних опитувань щодо потенційних кандидатів. Однак від будь-яких онлайн-форматів відмовляться.

"Фактично, всі виступають проти якихось онлайн-голосувалок, тому що відразу з'являться боти, накрутки, покупні голоси і так далі", – сказав співрозмовник.

Вибори в Києві пройдуть восени. Ілюстрація

За даними OBOZREVATEL, кандидатами на крісло мера Києва від "Слуги народу" є Микола Тищенко, Олександр Ткаченко та Олександр Дубінський. Було озвучено також варіант із першим заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим. Також є інформація, що "слуги" можуть висунути кандидатом головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

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