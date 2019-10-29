Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 12:53
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ політика

Вибори мера Києва: названі лідери перегонів

1.9т Читати матеріал російською

Якби вибори мера Києва відбулися в середині жовтня, то в трійку лідерів виборчих перегонів могли б увійти чинний голова столиці Віталій Кличко, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Андрій Пальчевський.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 11 по 22 жовтня.

В цілому розподіл сил між кандидатами в мери української столиці, на думку киян, які вже визначилися з вибором, виглядає так.

Кличко, Ткаченко і Пальчевський

Кличко, Ткаченко і Пальчевський

Новини
Позачергові вибори мера Києва: в "Слузі народу" прояснили плани

  • 36,6% – Віталій Кличко.

  • 18% – Олександр Ткаченко.

  • 12,6% – Андрій Пальчевський.

  • 8,6% – Олександр Попов.

  • 8,1% – Микола Томенко.

  • 5,7% – Борислав Береза.

  • 4,7% – Андрій Іллєнко.

  • 3,2% – Володимир Бондаренко.

  • 1,2% – Сергій Гусовський.

  • 1,5% – інші кандидати.

Вибори мера Києва: названі лідери перегонів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вибори в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори в Києві
Особи
Віталій Кличко Олександр Ткаченко Андрій Пальчевський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel