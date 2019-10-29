Вибори мера Києва: названі лідери перегонів

Якби вибори мера Києва відбулися в середині жовтня, то в трійку лідерів виборчих перегонів могли б увійти чинний голова столиці Віталій Кличко, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Андрій Пальчевський.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 11 по 22 жовтня.

В цілому розподіл сил між кандидатами в мери української столиці, на думку киян, які вже визначилися з вибором, виглядає так.

Кличко, Ткаченко і Пальчевський

36,6% – Віталій Кличко.

18% – Олександр Ткаченко.

12,6% – Андрій Пальчевський.

8,6% – Олександр Попов.

8,1% – Микола Томенко.

5,7% – Борислав Береза.

4,7% – Андрій Іллєнко.

3,2% – Володимир Бондаренко.

1,2% – Сергій Гусовський.

1,5% – інші кандидати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт із пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

Джерело в "Слузі народу", коментуючи обговорення законопроєкту "Про столицю", заявив, що перевиборів мера Києва Віталія Кличка в грудні не буде, а дострокові місцеві пройдуть по всій Україні у квітні 2020 року.

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