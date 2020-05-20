"Слуги" вирішили позбутися Тищенка: названі кандидати на пост мера Києва

У фракції "Слуга народу" розгорівся новий внутрішній конфлікт в зв'язку з осінніми виборами мера Києва.

Як стало відомо OBOZREVATEL, "слуги"-мажоритарники, обрані за столичними округами, не довіряють київському штабу СН, який очолює нардеп Микола Тищенко.

У зв'язку з цим вони провели збори без Тищенка та обговорили майбутні місцеві вибори. Більш того, вони також планують створити свій окремий штаб, а потім запропонувати президентській політичній силі скласти список кандидатів за принципом 50% на 50% – зі "слуг"-мажоритарників і тих, які пройшли в парламент за списком партії.

Зараз є інформація про те, що кандидатами на крісло мера Києва є нардеп Олександр Ткаченко, який представляє першу десятку списку СН, Олександр Дубінський, який обирався по мажоритарці в Київській області, а також Сергій Трофімов – перший заступник глави Офісу президента.

Сам Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня заявив, що в будь-якому випадку буде підтримувати кандидата від "Слуги народу", однак перед цим всередині політсили пройдуть праймеріз, на яких і буде визначений кандидат.

В "Слузі народу" конфлікт через вибори мера Києва. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, на місцевих виборах восени 2020 року "Слуга народу" розраховує на 30-40% підтримки. Однак глава партії також розповів про проблеми з кадрами і про те, що в багатьох містах "слугам" буде важко здолати місцевих мерів.