Дубинський очолив список "Слуги народу" на виборах у Києві

Дар'я Дурова політика 18:19, 4.10.2020 Оновлено: 18:23, 4.10.2020

Народний депутат України Олександр Дубинський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії. Всього в списку 84 кандидатів від СН.

Крім колишнього журналіста 1+1 Дубинського, серед кандидатів є й інші співробітники медіа. Зокрема: кореспондент "плюсів" Володимир Тимофійчук (четвертий номер), журналіст Ігор Колтунов (9), продюсерка Олена Шерепа (14), редакторка Наталія Книга (17), адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа (44).

Скриншот
Перша п'ятірка списку "слуг".
cvk.gov.ua

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

OBOZREVATEL
OBOZREVATEL
OBOZREVATEL

Як писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни політика

Дивіться також

Путін на самітах нічого не їсть, а воду йому приносять окремо, – Клімкін

Єрмак пояснив, як Фокін потрапив до ТКГ

На Камчатці сталася масштабна екологічна катастрофа: подробиці, фото та відео

Зеленський запропонував страхувати вчителів в Україні

В Україні почався колапс із COVID-19 через бюрократію, – Голубовська