Вибори-2019: у Києві вишикувалася рекордна черга виборців. Відео

У Києві вишикувалася величезна черга з українців, які захотіли змінити місце голосування на час проведення другого туру виборів президента України.

Економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць опублікував у Facebook відео, на якому показані сотні виборців, які мають намір проголосувати не за місцем реєстрації.

"Владі можна тільки подякувати за таку "чудову" організацію процесу зі зміни місця голосування та за "впровадження" електронного уряду", – позповів він, зазначивши, що черга утворилася в Шевченківському районі столиці.

Економіст у коментарях під постом додав, що для другого туру зміну реєстрації дозволили почати тільки позавчора (7 квітня) і закінчиться вона наступного понеділка (15 квітня).

Також журналіст Оксана Матиєк опублікувала фото черги українців у Києві, які зібралися подати заяву про зміну місця голосування.

"Щоб ви розуміли, це черга на зміну місця голосування о 8 ранку. І це при тому, що робочий день починається тільки о 9 ранку. У списку бажаючих подати заяву зареєструвалася 115-ою в черзі. На все про все у мене пішло близько двох годин" , - зазначила вона.

Матиєк підкреслила, що серед бажаючих змінити місце голосування було близько 80% молоді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, для того, щоб проголосувати в другому турі виборів президента України не за місцем реєстрації, виборцю необхідно пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування.

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