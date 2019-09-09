"Ви трохи заблукали": Кличко різко відповів на заяви Богдана щодо Києва

Мер Києва Віталій Кличко відповів главі Офісу президента України Андрію Богдану на його заяви про те, як потрібно розпоряджатися бюджетом столиці. Він пояснив, що порівняння Києва із Прагою (столицею Чехії), зроблене Богданом, зовсім недоречне, і до того ж – маніпулятивне.

Про це мер міста написав на своїй сторінці у Facebook. Він додав відповідну інфографіку (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Кличко навів приклад маніпуляції Богдана, який під час токшоу "Свобода слова з Савіком Шустером" озвучив декілька цифр про бюджети Києва та Праги, проте не звернув уваги на інші показники й запитав: "Де наша Прага?".

Мер Києва Віталій Кличко відповів главі Офісу президента України Андрію Богдану

"По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів (Богдан говорив про 2 мільярди 800 мільйонів доларів. – Ред). По-друге, змовчали про те, що населення Праги більш ніж удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ", – повідомив міський голова.

За його словами, столиця Чехії має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету, а Київ – єдине місто в Україні, в якого до Держбюджету забирають 60 відсотків ПДФО.

Кличко пригадав, що ще 5 років тому столиця України була банкрутом і мала бюджет у розмірі 18 мільярдів гривень, а борги – 25 мільярдів.

"За ці роки ми збільшили бюджет міста більш ніж утричі, а борг уже – менше 4 мільярдів гривень", – наголосив він.

Мер Києва зауважив, що Прага – столиця країни, яка є членом Євросоюзу, а також місто з доходом на душу населення майже 3 тисячі доларів, і додав, що в українській столиці ж цей показник у чотири рази нижчий.

"Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на запитання: "Де наша Чехія?" (Якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)", – підсумував Кличко.

Інфографіка Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Кличко переконаний, що подання Кабінету міністрів про його звільнення з посади голови КМДА є кроком до запровадження в столиці двовладдя. На його думку, дуалізм влади в столиці може заблокувати розвиток міста.

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