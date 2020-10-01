Верещук заговорила про посаду голови КМДА і приготувалася "воювати"

Мирослав Семенюк політика 12:44, 1.10.2020 Оновлено: 13:09, 1.10.2020

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук зізналася, що хотіла б зайняти посаду голови Київської міськдержадміністрації в разі програшу на виборах.

Як сказала вона в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, конкретної розмови про таке призначення з президентом Володимиром Зеленським поки не було (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але тим не менше скажу: хотілося б, звичайно, прикрутити хвіст їм всім, тому що головна обитель зла – саме в КМДА. Там проєкти, там тендери, великий бюджет", – зазначила Верещук.

Водночас вона додала, що не буде просити призначити її головою КМДА з принципових міркувань.

"Ось якщо люди мене виберуть, якщо люди відчувають у мені силу, що я зможу повернути киянам бюджет, зможу протистояти цій злодійський кліці, – це одна справа. А якщо мене не виберуть... Звичайно, я не залишаю Київ, звичайно, я буду в київському порядку денному. Але йти і просити призначити..." – висловилася кандидат.

Вона спрогнозувала, що почнуться піар-кампанії і медійні атаки.

"Тому що посадити їх на безглютенову дієту – це, звичайно, буде боляче для них. Вони вже звикли спати на білих простирадлах і їсти ікру. І тому, звичайно, буде війна. І я, напевно, програю в цій війні, тому що у них гроші, влада, вплив, все домовлено, все схвачено, за все заплачено. І хто я проти них? Нуль, здавалося б. Але я готова. Я готова воювати, але тільки разом з киянами", – підкреслила Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 3 жовтня 2019 року проголосувала в першому читанні і за основу законопроєкт "Про столицю".

Документ передбачає, що мер більше не буде автоматично ставати главою КМДА. Очолюватиме адміністрацію призначена президентом людина.

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