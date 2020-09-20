Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі. Фото

Кандидатці в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі.

Повідомлення про те, що в 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій з'явилася в Telegram-каналі "Зеленые человечки" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вона нібито є подругою Верещук.

"Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві", – йдеться в повідомленні.

Ірина Верещук з Мариною Ахмедовою в Москві. "Зеленые человечки" в Telegram

Верещук їздила в Росію в 2015 році. "Зеленые человечки" в Telegram

Як писав OBOZREVATEL раніше, нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що п'ятий президент Петро Порошенко нібито привітав голову Росії Володимира Путіна з днем РФ у 2014 році.