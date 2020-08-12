Верещук не вважає Притулу суперником на виборах мера Києва

Obozrevatel політика 17:25, 12.08.2020 Оновлено: 17:48, 12.08.2020

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка балотуватиметься у мери Києва від політсили, вважає чинного главу столиці Віталія Кличка єдиним суперником.

Тим самим вона заперечила, що шоумен, ведучий та комік Сергій Притула, який балотуватиметься від партії "Голос", є її конкурентом. Відповідну заяву політикина зробила у коментарі журналістам УНІАН.

Так, на запитання, наскільки сильним опонентом вона вважає Притулу, Верещук відповіла: "Мій єдиний суперник – Кличко Віталій".

Її попрохали пояснити таку думку. Втім, політикиня відказала: "Тому що. Я так вважаю. Ви ж мене запитали".

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