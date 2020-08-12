Верещук не вважає Притулу суперником на виборах мера Києва
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка балотуватиметься у мери Києва від політсили, вважає чинного главу столиці Віталія Кличка єдиним суперником.
Тим самим вона заперечила, що шоумен, ведучий та комік Сергій Притула, який балотуватиметься від партії "Голос", є її конкурентом. Відповідну заяву політикина зробила у коментарі журналістам УНІАН.
Так, на запитання, наскільки сильним опонентом вона вважає Притулу, Верещук відповіла: "Мій єдиний суперник – Кличко Віталій".
Її попрохали пояснити таку думку. Втім, політикиня відказала: "Тому що. Я так вважаю. Ви ж мене запитали".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чинний мер Києва Віталій Кличко висуватиметься на виборах міського голови від своєї політичної партії УДАР.
Водночас народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиною кандидаткою від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які відбудуться восени 2020 року.
Відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула балотуватиметься на посаду мера Києва від партії "Голос".