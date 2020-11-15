В Українці чоловік влаштував "каруселі" на виборах: давав по 100 грн за голос

В Українці Київської області поліція затримала порушника за організацію "каруселі" під час другого туру місцевих виборів.

Як повідомляє пресслужба Нацполіціі, зловмисник виготовив фейкові бюлетені та пропонував потенційним виборцям за 100 грн кинути їх в урни для голосування.

"Чоловік свідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використовувати їх в день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка. Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейковий бюлетені в урни за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень", – йдеться в повідомленні.

Поліція затримала зловмисника, ним виявився 36-річний житель Обухівщини. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція встановлює всі обставини злочину та причетних до цього осіб.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3УКУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Додамо, що до поліції Українки за 15 листопада надійшло 20 повідомлень про порушення виборчого процесу. Станом на 18:00 в місті було складено один адмінпротокол і відкрито одне кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Українці Київської області, чоловік сфотографував свій виборчий бюлетень, а потім порвав його на шматки.