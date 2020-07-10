У "Слузі народу" висловилися про можливу участь Ляшка у виборах мера Києва
У "Слузі народу" висловилися про можливу участь Ляшка у виборах мера Києва.
Партія "Слуга народу" не проти участі головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у виборах мера Києва.
Про це заявив голова партії, перший заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода". Він відзначив, що наразі планується, що в праймеріз візьмуть участь четверо кандидатів від "Слуги народу": Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Ірина Верещук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Якщо Віктор захоче взяти участь – чому ні. Ми ж не будемо обмежувати", – підкреслив Корнієнко.
Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи відкрита партія до того, що Ляшко може захотіти взяти участь у виборах, голова "Слуги народу" відповів: "Абсолютно". Він додав, що участь у праймеріз можуть брати й інші охочі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ЗМІ написало, що кандидатом на пост мера Києва від "Слуги народу", ймовірно, стане не представник фракції. Так, на місцеві вибори нібито можуть висунути головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Ляшка.
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що інформація про те, що політсила нібито висуватиме на посаду мера Києва Ляшка, є "медійним вкиданням".
Сам головний санітарний лікар України заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на пост міського голови Києва.
Тоді Ляшко різко змінив думку про балотування в мери Києва. Хоч раніше він і заявляв, що не планує висувати свою кандидатуру, але згодом сказав, що це "цікава пропозиція".
Також Ляшко розраховує, що президент Володимир Зеленський підтримає його кандидатуру на виборах мера Києва.