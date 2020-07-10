У "Слузі народу" висловилися про можливу участь Ляшка у виборах мера Києва.

Партія "Слуга народу" не проти участі головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у виборах мера Києва.

Про це заявив голова партії, перший заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода". Він відзначив, що наразі планується, що в праймеріз візьмуть участь четверо кандидатів від "Слуги народу": Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Ірина Верещук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо Віктор захоче взяти участь – чому ні. Ми ж не будемо обмежувати", – підкреслив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи відкрита партія до того, що Ляшко може захотіти взяти участь у виборах, голова "Слуги народу" відповів: "Абсолютно". Він додав, що участь у праймеріз можуть брати й інші охочі.

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