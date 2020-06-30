У "Слузі народу" уточнили список учасників праймеріз на вибори мера Києва

Яра Дорош політика 16:52, 30.06.2020 Оновлено: 17:37, 30.06.2020

У внутрішньопартійному праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь четверо депутатів.

Про це розповів заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, цілком ймовірно, що може з'явитись ще хтось "ззовні".

"Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Усередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки що не було, наскільки я знаю. Але ми не заперечуємо ймовірність варіанту, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні", – підкреслив Качура.

Свої шанси як ймовірного кандидата на посаду мера Києва чиновник оцінив високо, наголосивши, що у нього "є підтримка і у фракції, і в партії".

Качура відзначив, що ще далеко не всі можливі кандидати від різних політсил заявили про намір брати участь у виборах. За словами чиновника, він знає, що планують "піти в мери" відомі підприємці, ведучі телеканалів. Також він спрогнозував, що на цих виборах буде більш ніж десять кандидатів.

Качура додав, що кандидата в мери від "Слуги народу" буде визначено через декілька тижнів й "останнє слово" буде за президентом України Володимиром Зеленським, який опиратиметься на показники соціологічних досліджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко прогнозував, що у внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести осіб. Тоді він називав прізвища Ткаченка (став міністром культури та інформаційної політики України з 4 червня), Тищенка, Дубінського і Качури.

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