У внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести осіб.

Такий прогноз зробив перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, відбудеться певний пул кандидатів.

"Там їх буде, напевно, четверо-п'ятеро, може бути шестеро. У результаті два-три найбільш потенційних можливих претенденти потрапляють до президента і далі президент як лідер партії визначає, кому партія могла би довірити цю можливість. А партія, думаю, сприйме думку президента, поки що альтернативних ситуацій не було", – підкреслив Корнієнко.

У "Слузі народу" розкрили імена учасників праймеріз на вибори мера Києва. Ілюстрація

"Нині охочих четверо – Ткаченко, Тищенко, Дубінський і Качура", – розповів він про потенційних учасників праймеріз.

Також чиновник відзначив, що голова парламентського комітету з питань інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого фракція 1 червня рекомендувала на посаду міністра культури, "поки що не заявляв про самовідвід цього процесу".

Він сказав, що намір народного депутата Олександра Качури стати мером Києва став доволі несподіваним. За словами Корнієнка, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який говорив про можливу участь у виборах, теоретично може брати участь у праймеріз і не порушує визначених критеріїв.

Лідер партії також розповів, що процес організації праймеріз ще обговорюють, але вже можна говорити про його елементи. Водночас він наголосив, що важливою у процесі відбору є популярність кандидатів у мери серед виборців.

"Може йтися про опитування фракції депутатів "Слуги народу". Причому у фракції далеко не всі члени партії, але ми вважаємо, що Київ – це важлива історія і він заслуговує на те, щоб все-таки всі народні депутати нашої фракції, монобільшості висловилися", – відзначив Корнієнко.

Він додав, що друга "складова" – класичний партійний праймеріз, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.

"Київська міська партійна організація налічує приблизно сто осіб... І, відповідно, ми можемо далі говорити про класичний партійний праймеріз, як у США", – сказав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ написали, що партія "Слуга народу" визначиться зі своїм кандидатом на пост мера Києва в найближчі два-три тижні за підсумками праймеріз.