У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" з Тищенком перед виборами мера Києва

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" перед виборами мера Києва: на одному з плакатів, які чергуються, написано про жінку-очільницю столиці, а от на наступному – зображено нардепа, учасника праймеріз Миколу Тищенка.

Відповідний відеоролик з "ляпом" з'явився на сторінці видання "Букви" у Facebook. Автори допису іронічно написали: "Вибори мера Києва 2020: передвиборча агітація 99 рівня" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на першому з плакатів, які змінюють одне одного, розміщена фраза "Новий мер буде жінкою". Тобто мова йде про нардепку Ірину Верещук, яка була обрана єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва.

Водночас на другому зображено Тищенка, який раніше брав участь у праймеріз "Слуги народу", втім, програв. На плакаті написано "Оновлюємо країну – оновимо Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верещук стала єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.